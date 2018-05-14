В прошлом месяце стало известно, что Jaguar впервые обновила «заряженный» седан Jaguar XE SV Project 8 , однако благодаря фотошпионам становится понятно, что производитель готовит еще и S-версию седана.

Компания Jaguar вывела на тесты новый прототип седана XE S, который был замечен на автозаправке недалеко от знаменитой трассы Нюрубргринга.

Ранее ходили слухи, что автопроизводитель выпустит заряженную версию автомобиля XE SVR, но позже они были опровергнуты представителями компании, которые заявили, что не планируют выпуск такой модификации.

Впрочем, некоторые автомобильные эксперты утверждают, что именно такая модификация оказалась на тестах и все-таки компания ведет её разработку. Данных о силовой установке пока нет.

