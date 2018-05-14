Американский автопроизводитель подготовил рекламный видеоролик с участием маслкара Ford Mustang 2018 модельного года.
Ford опубликовала рекламное видео с маслкаром Ford Mustang 2018
14.05.2018 10:13
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В видеоролике компания продемонстрировала все преимущества своего автомобиля, который позиционируется как конкурент Dodge Challenger.
Больше всего маркетологи сделали акцент на силовой установке модели, а также на его отличные характеристики и дизайн. Ранее стало известно, что после смены поколений спорткар получит гибридную и полностью электрическую версии.
Такие модификации появятся к 2020 году. В гибридной версии Ford Mustang получит мощность и крутящий момент не хуже, чем в версии с бензиновым восьмицилиндровым двигателем.
Что касается электрокара Ford Mustang, то в компании надеются, что она сможет привлечь новую аудиторию особенно в странах, где продажи машин с ДВС будут ограничены.
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