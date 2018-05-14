Ford опубликовала рекламное видео с маслкаром Ford Mustang 2018

В видеоролике компания продемонстрировала все преимущества своего автомобиля, который позиционируется как конкурент Dodge Challenger.

Больше всего маркетологи сделали акцент на силовой установке модели, а также на его отличные характеристики и дизайн. Ранее стало известно, что после смены поколений спорткар получит гибридную и полностью электрическую версии.

Такие модификации появятся к 2020 году. В гибридной версии Ford Mustang получит мощность и крутящий момент не хуже, чем в версии с бензиновым восьмицилиндровым двигателем.

Что касается электрокара Ford Mustang, то в компании надеются, что она сможет привлечь новую аудиторию особенно в странах, где продажи машин с ДВС будут ограничены.

