Mercedes-Benz представила новый родстер AMG GT S Roadster

В компании Mercedes-Benz официально рассекретили новый родстер AMG GT S Roadster, который теперь будет располагаться между двумя прежними вариантами GT и GT C.

Открытая версия суперкара Mercedes-AMG GT S в новой модификации имеет все тот же дизайн и ту же силовую установку, но с мощностью 522 л.с.

Этим двигателем является восьмицилиндровый битурбированный мотор объёмом четыре литра. Пару ему оставит роботизированная коробка с двойным сцеплением.

Также модель оснастили адаптивной подвеской, а еще она получила задний привод с электронноуправляемым дифференциалом.

Показатель крутящего момента 1625-килограмового родстера составляет 670 Нм. Разгон новинки до первой сотни будет за 3,8 секунды, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 308 км/ч. Уже в июне AMG GT S Roadster поступит в дилерские центры, а заказы на него принимают уже сейчас.