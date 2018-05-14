Компания Daimler будет закупать аккумуляторы в Китае

Немецкая компания намерена приобретать аккумуляторы для своих электрифицированных автомобилей в Китае.

По информации зарубежных источников, уже Daimler заключил контракт на поставку аккумуляторов с компанией Ampex Technology.

Именно эта компания становится поставщиком батарей для электромобилей. Сейчас достоверно неизвестно, будут ли китайские аккумуляторы использоваться во всех моделях концерна, либо это будут только автомобили, собираемые в Китае и предназначенные для азиатского рынка.

Daimler инвестирует девять миллиардов долларов на развитие своих электромобилей. Уже совсем скоро будет представлена электрическая версия Mercedes S-класса, которая получит название EQ-S.