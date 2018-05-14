«GM-АвтоВАЗ» и «АвтоВАЗ» запускают производство после майских каникул

С понедельника две компании запускают конвейеры после запланированного корпоративного отпуска.

Свою работу после майских каникул начинают предприятия «GM-АвтоВАЗ» и «АвтоВАЗ». В понедельник вышла с каникул компания «АвтоВАЗ» и начал работать в том числе и завод LADA Ижевск.

Как сообщается, в период простоя на предприятиях прошли плановые работы по обслуживанию оборудования, а также продолжали модернизацию оборудования.

«GM-АвтоВАЗ» с сегодняшнего дня также запускает конвейер и будет работать в обычном режиме.