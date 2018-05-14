С понедельника две компании запускают конвейеры после запланированного корпоративного отпуска.
«GM-АвтоВАЗ» и «АвтоВАЗ» запускают производство после майских каникул
14.05.2018 08:55
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Свою работу после майских каникул начинают предприятия «GM-АвтоВАЗ» и «АвтоВАЗ». В понедельник вышла с каникул компания «АвтоВАЗ» и начал работать в том числе и завод LADA Ижевск.
Как сообщается, в период простоя на предприятиях прошли плановые работы по обслуживанию оборудования, а также продолжали модернизацию оборудования.
«GM-АвтоВАЗ» с сегодняшнего дня также запускает конвейер и будет работать в обычном режиме.
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