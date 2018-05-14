Рынок премиальных автомобилей с пробегом в России вырос на 13%

Российские аналитики сообщили, что в период с января по март текущего года на вторичном рынке было реализовано 368 люксовых автомобилей с пробегом.

Этот результат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года стал на 13% больше. В прошлом году объём продаж составил 327 штук.

Чаще всего из этого сегмента продаются автомобили марки Bentley, которые на рынке подержанных люксовых авто занимают долю 36% или 131 проданная машина.

Второй самой популярной премиальной маркой является Mercedes-Maybach. Таких мооделей было продано в количестве 118 штук, а это доля 32%.

Третьими самыми востребованными на вторичном рынке стали авто марки Maserati, которых было продано 52 единицы.

Еще на вторичном рынке продали 42 Rolls-Royce, 11 Lamborghini, 8 Ferrari и 6 Aston Martin. Чаще всего такие автомобили приобретают в Москве и Подмосковье, на которые приходится 60% от всех продаж, сообщает «Автостат».