Житель Барнаула продаёт самодельный плавающий вездеход‍

В Барнауле на продажу выставили самодельный вездеход, который был собран в 2015 году.

Как указывает автор объявления, модель получила переломную раму, мотор от ВАЗ 2106, карбюратор от ВАЗ 2105 и колеса от комбайна.

Вездеход создавался для любых дорожных условий, в том числе он может даже плавать по воде. В кабину ТС установили печку от «Классики», а в термобудку дополнительно установлена печка буржуйка.

Как указано в объявлении, транспортное средство создавали из надежных комплектующих. Цена самодельного полноприводного плавающего вездехода 390 тысяч рублей, также владелец предлагает неповторимую модель обменять на легковой автомобиль.