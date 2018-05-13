В Барнауле на продажу выставили самодельный вездеход, который был собран в 2015 году.
Житель Барнаула продаёт самодельный плавающий вездеход
13.05.2018 21:47
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Как указывает автор объявления, модель получила переломную раму, мотор от ВАЗ 2106, карбюратор от ВАЗ 2105 и колеса от комбайна.
Вездеход создавался для любых дорожных условий, в том числе он может даже плавать по воде. В кабину ТС установили печку от «Классики», а в термобудку дополнительно установлена печка буржуйка.
Как указано в объявлении, транспортное средство создавали из надежных комплектующих. Цена самодельного полноприводного плавающего вездехода 390 тысяч рублей, также владелец предлагает неповторимую модель обменять на легковой автомобиль.
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