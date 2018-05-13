Subaru осенью представит первый гибридный кроссовер Subaru Crosstrek‍

Компания Subaru готовит обновленный кроссовер Crosstrek, который получит гибридную силовую установку от Toyota. Пока характеристики нового Crosstrek Hybrid не сообщают, но эксперты полагают, что модель получит глубоко модернизированный мотор от марки Toyota.

Ранее сообщалось, что гибридная силовая установка Subaru получит ряд существенных доработок, ведь в компании устанавливают фирменные оппозитные моторы с продольным расположением, в то время как у Toyota моторы расположены поперечно.

Скорее всего сборка гибридных Subaru будет налажена в Японии, а их основным рынком сбыта станет США и в первую очередь они поступят в те штаты, где есть программа развития «зеленого» транспорта.

Презентация Crosstrek Hybrid должна состоятся осенью в 2018 года, а продажи кроссовера должны начаться в первой половине 2019 года.