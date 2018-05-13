Эксперты назвали ТОП-3 секретов символов на приборной панели авто

С каждым годом на российских дорогах становится все больше автомобилей и новых автовладельцев, которые как показывает практика выучились в автошколе, получили водительское удостоверение, но не всегда знают собственный автомобиль.

На панели приборов практически любого автомобиля есть символы, значение которых не знают даже водители с многолетним стажем, не говоря уже о новичках, которые за рулем первый месяц.

Среди таковых значков противотуманные фары, пиктограмма которых выглядит похожим образом, но одна обозначает включенные задние противотуманные фары, другая передние.

Их можно отличить по направлению символа светового потока. Стоит отметить, что в новых автомобилях включить задние противотуманные фары можно только при включенных передних.



Также не все водители понимают зачем на климатическом блоке автомобиля есть кнопка с обозначением стрелок идущих по кругу.

Тут оказывается все очень просто — это включение замкнутой вентиляции в салоне. В этот момент воздух в салон не поступает из вне.

Также не все водители понимают, зачем возле пиктограммы значка бензоколонки есть небольшой указатель. Он на самом деле показывает, с какой стороны расположен лючок бака.