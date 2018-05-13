Toyota в США обновила и подняла цены на новый кроссовер C-HR

Компания Toyota немного обновила свой компактный кроссовер C-HR, добавив новую комплектацию и изменив прайс-лист. Теперь кроссовер Toyota C-HR относится к 2019 модельному году. На ранке США за ту модель сейчас просят от 21 990 долларов, что в пересчете составляет 1 357 561 рублей.

Теперь американскому клиенту предлагается комплектация LE, которая считается базовой и в ней уже установлен комплекс безопасности Toyota Safety Sense P, в который входит система экстренного торможения, обнаружение пешеходов, система предупреждения при сьезде с полосы движения и адаптивный круиз контроль.

В целом теперь все версии кроссовера C-HR комплектуются системой Toyota Safety Sense P. В связи с расширением оборудования комплектация XLE подорожала на 530 долларов и теперь ее стоимость составляет от 24 025 долларов. Также выросла цена и на версию Premium до 27 045 долларов.