Суперкар папы Франциска продали на аукционе Sotheby`s за €715 тысяч‍

Несколько дней назад сообщалось, что аукционный дом Sotheby`s в Монако выставил на продажу автомобиль папы Римского Франциска.

Подаренный папе суперкар Lamborghini Huracan продали в субботу и выручили с его продажи 715 тысяч евро. Ранее сообщалось, что денежные средства будут направлены на благотворительность.

Католический благотворительный фонд «Помощь страдающей церкви» сообщил, что деньги отправляют на три проекта милосердия.

Напомним, что суперкар Lamborghini Huracan был представлен четыре года назад на Женевском автосалоне.

Стоимость одного экземпляра модели составляла две тысяч долларов. Папе Римскому подарили модель в эксклюзивном исполнении в белоснежном цвете.