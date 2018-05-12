Ford прекратила производство двух популярных моделей

Этими моделями являются седан Ford Focus и гибридный C-Max. Их выпуск был завершен на американском предприятии в связи с реализацией новой стратегии.

В рамках этой стратегии на рынке США компании не планирует выпускать хэтчбеки и седаны, а в модельном ряду останутся только Mustang и Focus Active, причем последний на американский рынок будут поставлять из Китая.

В дальнейшем модельный ряд марки на американском рынке расширится за счет новых кроссоверов, внедорожников и пикапов, но это произойдет не скоро.

Все эти меры были предприняты из-за низкого спроса на седаны, хэтчбеки и компактвэны. Между тем в Управлении по патентам и товарным знакам Соединенных Штатов появились названия для двух новых кроссоверов — Maverick и Timberline. Эти модели, по предварительным данным, будут выполнены в стиле Bronco.