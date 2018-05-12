Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross в 2019 году получит новую версию

В компании Mitsubishi готовят новую версию для своего кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross. Новая модификация появится в следующем году.

Речь идет вариант с подзаряжаемой гибридной установке, которая кроссоверу достанется от Outlander PHEV.

Таким образом, установка будет представлена бензиновым двигателем и двумя электромоторами, расположенными на передней и задней оси.

Бензиновый мотор будет использоваться как генератор доя подзарядки батарей. Между тем отметим, что недавно кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross поступил в продажу на российском рынке, где он предлагается с полуторалитровым 150-сильным двигателем по цене от 1,4 миллиона рублей.