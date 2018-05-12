GM и SAIC начали продажи нового бюджетного компактвэна Baojun 360

Новинка является бюджетной моделью, которая к тому же получила свой оригинальный дизайн. Модель имеет следующие габариты: 4 615/1 735/1 640 мм. Размер колесной баз составляет 2 750 мм.

Для покупки бюджетный компактвэн доступен с 6 или 7 посадочными местами. Моторная гамма представлена полуторалитровым двигателем, мощность которого составляет 122 л.с.

В паре с двигателем работает пятискоростная механическая коробка или шестискоростная роботизированная трансмиссия. Системы полного привода у модели не будет.

В списке базовой комплектации будет кондиционер, фронтальные подушки безопасности, тканевая отделка салона, аудиосистема, а также ABS и EBD.

За Baojun 360 в начальной комплектации дилеры просят 56 800 юаней или 558 тысяч рублей. Топовый вариант оценили в 75 800 юаней или 744 тыс. рублей.