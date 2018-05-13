Эксперты составили рейтинг ТОП-10 самых популярных иномарок с АКП

Спрос на автомобили с автоматическими трансмиссиями уже превышает спрос на классическую «механику» и только в первом квартале продажи машин с АКП составили 201,3 тыс. ед.

Как передает «АВТОСТАТ», это на 24% больше чем в первом квартале 2017 года. Наибольшие продажи машин с АКП у KIA Rio. Таких авто было продано 15,1 тыс. ед.

Также россияне с автоматической коробкой переключения передач покупают Hyundai Creta и Hyundai Solaris. Продажи этих авто в стране составили 11,1 тыс. ед. и 9,8 тыс.ед соответственно. На четвертой строчке рейтинга ТОП-10 оказался Volkswagen Tiguan, продажи которого составили 6,8 тыс. единиц. Пятый результат показал кроссовер KIA Sportage. Версия этой модели с АКП была реализована в количестве 6,7 тыс. штук.

В ТОП-10 моделей с «автоматом» также вошли: