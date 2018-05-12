Появились официальные изображения нового кросс-купе Bisu Т7

Новинкой станет купеобразный кроссовер, первые шпионские фото которого появились в Сети в мае прошлого года.

Это четвертая модель марки и её уже зарегистрировали в базе министерства промышленности Китая. На китайском рынке кроссовер станет доступен в конце лета этого года. габариты новинки составят: 4 820/1 915/ 1 660 мм, расстояние между осями будет 2 815 мм.

В списке оборудования модели будет виртуальная приборная панель, проекционный дисплей, а также информационно-развлекательная система с «парящим» экраном.

Помимо этого модель получит систему старт/стоп. Что касается линейки двигателей, то она будет представлена турбомотором с четырьмя цилиндрами объёмом два литра.

Отдача установки составит 197 л.с., а среди трансмиссий будет доступна 6-ступенчатая механика или автомат. Система привода будет только на переднюю ось.