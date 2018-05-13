Toyota Land Cruiser Prado в апреле вошел в топ-25 российских бестселлеров

Об этом сообщает АЕБ, опубликовав результаты продаж автомобилей за апрель 2018 года, когда было реализовано 8 774 автомобиля Toyota.

Этот результат оказался на 24% больше, чем в апреле 2017 года. Доля компании на российском рынке составила 5,8%, а сама марка стала шестой по продажам в России.

За период январь-апрель дилеры Toyota реализовали 29 361 автомобиль, что на 9% больше. Самой популярной моделью японской марки стал кроссовер RAV4, реализованный в количестве 2 284 штук, что на 6% больше.

Седан Camry стал вторым самым продаваемым с результатом 2 059 авто, что на 28% больше.

Третьим самым популярным автомобилем бренда стал Toyota Land Cruiser Prado, которому в апреле удалось ворваться в ТОП-25 российских бестселлеров с результатом 1 877 проданных штук, что на 49% больше.