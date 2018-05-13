Эксперты назвали топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в РФ

Российские аналитики изучили рынок подержанных автомобилей и назвали самые популярные иномарки за первый квартал 2018 года.

Как удалось узнать порталу «ГазетаDAILY», наибольшим спросом среди подержанных импортных авто до сих пользуется Ford Focus. На этой модели свой выбор остановило 28 330 человек. Спрос на модель остался на уровне прошлого года.

На второй строчке ТОП-10 расположилась модель Toyota Corolla. За первые три месяца было переоформлено 22 932 ед. автомобилей (-5%). Замыкает тройку лидеров среди иномарок Hyundai Solaris – 18 826 ед. (+23%).

Еще в России большое предпочтение в первом квартале отдавали бизнес-седану Toyota Camry – 16 403 ед. (-0,5%) и KIA Rio – 16 238 ед. (+25,5%).

Вторая пятерка лидеров первого квартала расположилась следующим образом. Шестое место у Renault Logan с количеством – 16 099 ед. (+7%), а следом в рейтинге оказался внедорожник Chevrolet NIVA – 15 906 ед. (+3,2%).

На восьмом месте Opel Astra – 13 030 ед. (-2%) и последних два места досталось Daewoo Nexia и Mitsubishi Lancer с результатом 13 015 ед. (-6%) и 11 155 ед. (-4%) соответственно.

В общей сложности за отчетный период в России было продано 777 200 подержанных иномарок, а это на 0,4% больше чем годом ранее.