Новый Mitsubishi Outlander построят на платформе Nissan Rogue

Новое поколение Mitsubishi Outlander должно поступить в продажу уже в 2021 году, но уже сейчас появляются некоторые подробности об автомобиле. В частности, стало известно, что в основе модели расположится новая платформа, причем уже даже известно какая.

В связи с тем, что Mitsubishi входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi в компании надеются на использование технологий и платформ других производителей.

Как сообщают инсайдеры, новый Mitsubishi Outlander построят на платформе модели Nissan Rogue. Следующее поколение в отличие от предшественника станет шире и длиннее.

Также у автомобиля будет версия с плагин-гибридной установкой. Помимо этого сообщается, что новый Outlander Sport по габаритам будет сопоставим с Nissan Kicks, а объединять обе модели также станет платформа последнего.

Помимо этого в планах компании выпустить электрические версии моделей Outlander Sport или Eclipse Cross.