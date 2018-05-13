Lifan везет в Россию новый флагманский кроссовер Lifan X80‍

О том, что большой кроссовер приедет в российские дилерские центры сообщалось еще в прошлом году.

Сейчас стало достоверно известно, что Lifan X80 поступит в продажу в РФ, но когда точно неизвестно. Пока кроссовер не занесен в базу Росстандарта и не получил Одобрения типа технического средства. При этом на конференции китайской марки российским дилерам уже показали Lifan X80.

Какие будут в России комплектации и модификации кроссовера пока неизвестно. В Китае данный «паркетник» предлагается от 110 000 до 149 900 юаней, а в пересчете это от 910 000 до 1 250 000 рублей. Модель доступна с 2,0-литровым турбомотором мощностью 192 л.с.

В паре с двигателем работает механическая или автоматическая трансмиссия. Для Lifan X80 в список стандартного оснащения вошли шесть подушек безопасности, информационно-развлекательная система, цифровая приборная панель, кожаный салон, подогрев сидений, а также колесные диски размером 18 дюймов.