Зарубежные автомобильные эксперты подготовили рейтинг, в который вошли самые дорогие автомобили в мире. Напомним, что ранее эксперты назвали Топ-5 самых дорогих авто российского производства, а еще был назван ТОП-5 самых дорогих опций для автомобилей.
Эксперты составили рейтинг самых дорогих внедорожников в мире
Еще портал «ТвоёАвто» публиковал рейтинг, состоящий из десятки самых дорогих автомобилей за прошлый год.
Теперь же зарубежные издания подготовили рейтинг самых дорогих внедорожников в мире, который возглавил Bentley Dominator, оцененный в более 4 миллионов долларов.
На втором месте расположился Dartz Prombron Black Russian, цена на который составляет не менее трех миллионов долларов.
По цене за два миллиона долларов предлагался Karlmann King. В первой пятерке расположились модели, стоимость которых не превышает одного миллиона долларов.
Таким образом, четвертое и пятое место оказалось за внедорожников Mercedes G63 AMG 6X6 и Mercedes-Maybach G650 Landaulet, последний еще был выпущен ограниченным тиражом.
Цена этих автомобилей составляет 545 000 и 528 000 долларов минимум.
Во второй пятерке самых дорогих кроссоверов и внедорожников оказались:
Rolls-Royce Cullinan – от 325 тысяч долларов;
Lexani Motor Cars Cadillac Escalade – от 320 000 долларов:
Range Rover SV Coupe – от 296 000 долларов;
Holland & Holland Range Rover – от 244 500 долларов;
Rhino GX – 229 000 долларов.