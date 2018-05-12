Эксперты составили рейтинг самых дорогих внедорожников в мире

Еще портал «ТвоёАвто» публиковал рейтинг, состоящий из десятки самых дорогих автомобилей за прошлый год.

Теперь же зарубежные издания подготовили рейтинг самых дорогих внедорожников в мире, который возглавил Bentley Dominator, оцененный в более 4 миллионов долларов.

На втором месте расположился Dartz Prombron Black Russian, цена на который составляет не менее трех миллионов долларов.

По цене за два миллиона долларов предлагался Karlmann King. В первой пятерке расположились модели, стоимость которых не превышает одного миллиона долларов.

Таким образом, четвертое и пятое место оказалось за внедорожников Mercedes G63 AMG 6X6 и Mercedes-Maybach G650 Landaulet, последний еще был выпущен ограниченным тиражом.

Цена этих автомобилей составляет 545 000 и 528 000 долларов минимум.

Во второй пятерке самых дорогих кроссоверов и внедорожников оказались:

Rolls-Royce Cullinan – от 325 тысяч долларов;

Lexani Motor Cars Cadillac Escalade – от 320 000 долларов:

Range Rover SV Coupe – от 296 000 долларов;

Holland & Holland Range Rover – от 244 500 долларов;

Rhino GX – 229 000 долларов.