Новый трековый спорткар Porsche 911 GT3 R рассекречен официально

В отличие от последнего спорткар имеет ширину больше, а также получил стёкла из поликарбоната и кузовные панели, выполненные из карбона.

Кроме этого, новый трековый спорткар Porsche 911 GT3 R получил улучшенную тормозную систему, сниженный расход топлива, новую переднюю подвеску, каркас безопасности и другое.

Под капотом спорткара располагается турбированный двигатель с шестью цилиндрами объёмом четыре литра.

Его мощность составляет 550 л.с., а в паре с ним работает шестискоростная секвентальная коробка передач.