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Новый трековый спорткар Porsche 911 GT3 R рассекречен официально

Новости
12.05.2018 11:48
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Компания Porsche рассекретила новое купе 911 GT3 R, которое является гоночной версией обновленного Porsche 911 GT3 RS.

В отличие от последнего спорткар имеет ширину больше, а также получил стёкла из поликарбоната и кузовные панели, выполненные из карбона.

Кроме этого, новый трековый спорткар Porsche 911 GT3 R получил улучшенную тормозную систему, сниженный расход топлива, новую переднюю подвеску, каркас безопасности и другое.

Под капотом спорткара располагается турбированный двигатель с шестью цилиндрами объёмом четыре литра.

Его мощность составляет 550 л.с., а в паре с ним работает шестискоростная секвентальная коробка передач.

Новый Porsche 911 GT3 RS проехал по «Нордшляйфе» быстрее семи минут

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