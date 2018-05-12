Компания Porsche рассекретила новое купе 911 GT3 R, которое является гоночной версией обновленного Porsche 911 GT3 RS.
Новый трековый спорткар Porsche 911 GT3 R рассекречен официально
12.05.2018 11:48
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В отличие от последнего спорткар имеет ширину больше, а также получил стёкла из поликарбоната и кузовные панели, выполненные из карбона.
Кроме этого, новый трековый спорткар Porsche 911 GT3 R получил улучшенную тормозную систему, сниженный расход топлива, новую переднюю подвеску, каркас безопасности и другое.
Под капотом спорткара располагается турбированный двигатель с шестью цилиндрами объёмом четыре литра.
Его мощность составляет 550 л.с., а в паре с ним работает шестискоростная секвентальная коробка передач.
Новый Porsche 911 GT3 RS проехал по «Нордшляйфе» быстрее семи минут
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