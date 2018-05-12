Футболист Роналду стал лицом китайского премиум-бренда Wey

В 2016 году автомобильный концерн Great Wall создал еще один бренд Wey, который позиционируется выше чем Haval.

Автомобили новой компании по задумке будут предлагаться не только на домашнем рынке, но также в США и Европе, а возможно они появятся и в России, но когда это произойдет пока неизвестно.

Изначально Wey хотели вывести в ЕС в 2020 году, но судя по последним мероприятиям это планируют сделать раньше.

Автомобили марки уже посетили европейский автосалон, а на днях компания Wey подписала соглашение с футболистом Криштиану Роналду, который будет рекламировать автомобили марки. Роналду уже показали кроссовер Wey VV7 и он подписал все документы для участие в рекламе.

Сколько китайский автопроизводитель заплатил за контракт известному футболисту пока неизвестно, но можно предположить, что Криштиану Роналду за свое участие в роликах возьмет очень дорого.

Впрочем, эта звезда футбола никогда не рекламировала дешевые автомобильные бренды, а значит Wey в Европе будут позиционировать как конкурента Lexus.