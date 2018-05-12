Hyundai представила обновленное бюджетное семейство HB20

Все семейство, состоящее из четырех моделей, предлагается на рынке Бразилии и недавно его компания обновила. Изменения в автомобилях произошли в экстерьере, тогда как моторная гамма осталась без изменений.

Теперь у моделей бюджетного семейства есть и новое оборудование в комплектациях. Первым в семействе Hyundai HB20 появился пятидверный хэтчбек НВ20, который создавался специально для бразильского рынка и был представлен в 2012 году.

Через год семейство пополнилось кросс-хэтчем HB20X и седаном HB20S, а уже в 2016 году была представлена и «спортивная» версия хэтчбека HB20 R Spec. Все эти автомобили выпускают на бразильском предприятии.

Теперь в седане и обычном хэтчбеке появилась новая решетка радиатора, подобная той, что предлагалась для спортивного варианта хэтчбека.

А у последнего появились новые колесные диски на 15 дюймов черного цвета. У обычного хэтчбека появились еще и затемненные задние фонари, а кросс-версия отличается новыми 16-дюймовыми колесными дисками.

В салоне некоторых моделей модернизировали приборную панель и обновили информационно-развлекательную систему.

Стоимость обновленного хэтчбека составляет 766 тыс. рублей, седана – 898 тыс. рублей, кросс-версия хэтчбека оценена в 1,1 млн, а спортивный вариант обойдется покупателям в 1,11 миллиона рублей.