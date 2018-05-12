Volkswagen отзывает 400 тыс. опасных Polo, Seat Ibiza и Seat Arona

При испытаниях журналисты издания Tekniikan Maailma обнаружили в автомобилях Volkswagen Polo, Seat Ibiza и Seat Arona проблему с пассивной безопасностью.

Как оказалось, во время резкого перестраивания в полосе движения у заднего левого пассажира самопроизвольно раскрывается замок ремня безопасности.

Эта проблема обнаружена во всех вышеперечисленных автомобилях, и она существует при одинаковых условиях.

Журналисты обнаружили недоработку автомобильной компании во время лосиного теста. Вв этот момент на заднем диване сидели три пассажира, и как оказалось при резких поворотах замок ремня безопасности прижимает соседний замок и нажимает на кнопку, что и приводит к расстёгиванию ремня безопасности.

Стоит отметить, что проблемы с пассивной безопасностью обнаружили у пятидверного хэтчбека Polo шестого поколения.

В России эта модель официально не продается, как, впрочем, и Seat Ibiza и Seat Arona. В Volkswagen уже признали проблему с замком ремня безопасности и уже нашли решения.

Под отзыв из-за замков попадает свыше 400 тысяч автомобилей Volkswagen Polo, Seat Ibiza и Seat Arona.