МВД России предложило встраивать электрочипы в госномера автомобилей

МВД России рассматривает возможность использовать электронные чипы в автомобильных номерах. Сейчас прорабатывается механизм по установке электрочипов.

Как сообщает «ТАСС», сейчас проект находится на стадии проработки, при этом все дополнительные подробности об этом сообщат дополнительно.

Вопрос о внедрении электрочипов в госномера автомобилей рассматривают с учетом позиций заинтересованных сторон.

Встраивание электронного чипа позволит выявить угон автомобиля, а также привлечь нарушителей. Кроме этого, планируется, что чипы будут считываться камерами видеофиксации. Напомним, что ранее электронные номерные знаки‍ разрешили использовать в штате Калифорния.