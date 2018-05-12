МВД России рассматривает возможность использовать электронные чипы в автомобильных номерах. Сейчас прорабатывается механизм по установке электрочипов.
МВД России предложило встраивать электрочипы в госномера автомобилей
12.05.2018 11:09
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Как сообщает «ТАСС», сейчас проект находится на стадии проработки, при этом все дополнительные подробности об этом сообщат дополнительно.
Вопрос о внедрении электрочипов в госномера автомобилей рассматривают с учетом позиций заинтересованных сторон.
Встраивание электронного чипа позволит выявить угон автомобиля, а также привлечь нарушителей. Кроме этого, планируется, что чипы будут считываться камерами видеофиксации. Напомним, что ранее электронные номерные знаки разрешили использовать в штате Калифорния.
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