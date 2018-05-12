Электромобили могут на 5 лет освободить от транспортного налога

Вопрос об освобождении владельцев электрокаров транспортного налога рассматривался не раз, при этом только сейчас новый проект закона оказался на рассмотрении в Госдуме.

В новом законопроекте авторы предлагают освободить электромобили в России от транспортного налога в течении пяти лет.

По истечении пяти лет владельцам электромобилей придется платить налог на общих основаниях.

Такой проект закона создавался как одна из мер по стимулированию продаж «зеленых» автомобилей. Стоит отметить, что сейчас на российском рынке популярность электрокаров как на первичном, так и на вторичном рынке не велика.

По статистике на начало 2018 года в РФ насчитывается 1,8 тыс. электромобилей. Только в первом квартале этого года на российском рынке было продано 16 электрокаров, а на рынке подержанных автомобилей – 332.