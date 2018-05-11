Как выбрать складской погрузчик

Сегодня существует множество различных вариантов складских погрузчиков. Для того чтобы правильно подобрать машину, важно знать ряд нюансов, на которые стоит обратить внимание при покупке. Обладая этой информацией, можно будет быстро приобрести достойный складской погрузчик.

Какими бывают эти машины?

Наиболее распространенный и эффективный вариант сегодня – вилочные погрузчики. Они, в свою очередь, подразделяются на автопогрузчики и электропогрузчики. У каждого из этих видов есть свои преимущества, делающие его подходящими для определенных условий эксплуатации.

Плюсы и минусы автопогрузчиков

Такая техника прекрасно подходит для круглосуточной работы. Вот почему это оптимальный выбор для компаний, где загруженность максимальна. Автопогрузчики бывают на следующем топливе:

бензиновом;

газобензиновом;

газовом;

дизельном.

Автопогрузчики нельзя использовать в помещениях с плохой вентиляцией. Этот фактор важно учесть если вы решаете купить дизельный погрузчик. Это связано с тем, что они работают на моторах внутреннего сгорания, которые при отсутствии должных условий в здании будут своими выделениями портить здоровье сотрудников.

Особенности элеткропогрузчиков

Это отличная машина в том случае, если она используется внутри помещения. Отсутствие выхлопных газов и почти полная бесшумность – вот что делает их приоритетными для работы внутри здания. Их минусы обусловливают то, что электропогрузчики не подходят для работы снаружи или при большой загруженности. Это связано с необходимостью периодической подзарядки в отдельно оборудованном помещении.

Как правильно подобрать складской погрузчик?

Исходя из всего этого, следует вывод, что первым делом следует определиться с предполагаемой нагрузкой и тем, нужен ли погрузчик для работы в помещении или за его пределами. Далее следует выбрать:

Наиболее подходящий тип погрузчика. Его габариты с учетом высоты перекрытий, ширины проходов и прочего. Шины в зависимости от покрытия. Подходящее навесное оборудование.

Подводя итог, можно сказать, что выбор автопогрузчика – несложный процесс, если предварительно проанализировать все планируемые условия эксплуатации. Найти подходящий вариант сегодня будет совсем не сложно, ведь разнообразие на рынке впечатляет.