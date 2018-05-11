Более 10 новых моделей выпустит китайская Zotye к 2022 году

Китайский автопроизводитель в ближайшие годы представит не менее 10 новинок, о которых компания рассказала на закрытом мероприятии, которое было посвящено новинкам.

В распоряжении китайских СМИ оказался слайд с презентации, в котором отображены новинки. Согласно новой стратегии развития, все будущие новинки компании будут относится к одной из категорий Classic, Cross и Sporty.

В первой категории Classic будут автомобиль с традиционным для сегмента дизайном, во второй будут кроссовые версии, подобные как у Лады или Вольво, а в третьей категории будут «спортивные» модели.

В этом году производитель представит новый кроссовер из серии «Т». В следующем году состоится презентация сразу трех новинок, в числе которых окажется два кроссовера и один минивэн.

Еще через год появится новый минивэн и кросс-купе, а в 2022 году появится купеобразный автомобиль и люксовый MPV.