Немецкий дилер продает рекордсмена Нюрбургринга — Gumpert Apollo

Суперкар выставлен на продажу у немецкого дилера Springbok Sportwagen GmbH, который просит за автомобиль 333 000 евро или 24,6 миллиона рублей.

Этот автомобиль в конце лета 2009 года установил рекорд по прохождению Северной Петли. Тогда на трассе Нюрбургринга суперкар Gumpert Apollo прошел трассу за 7 минут 11,57 секунды.

Рекордсмен имеет пробег 9 320 километров и как отметил дилер, машина прошла полное техническое обслуживание в фирме Hasenbichler, а последняя специализируется на Gumpert.

Под капотом автомобиля располагается твин-турбо двигатель с рабочим объёмом цилиндров 4,2 литра от Audi. Отдача силового агрегата составляет 700 л.с. при 850 Нм крутящего момента.

Пару двигателю составляет шестискоростная секвентальная трансмиссия. Для разгона суперкару требуется 3,1 секунды до 100 км/ч, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 360 км/ч.