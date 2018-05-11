Официально: Mercedes-AMG выпустит 805-сильный гибридный суперкар

Новая гибридная установка дебютировала в концепте Mercedes-AMG GT Concept, показанном весной 2017 года.

Теперь представители Mercedes-AMG официально подтвердили запуск в серию 805-сильной гибридной установки, которая впервые будет представлена в новом гибридном суперкаре, подробности о котором не раскрывают.

В гибридной установке присутствует 4,0-литровый битурбированный двигатель и один электромотор, расположенный на задней оси.

Также для концепта предлагался комплект легких, но мощных аккумуляторов. Заявленный разгон Mercedes-AMG GT Concept с такой установкой составлял менее трех секунд до первой сотни.