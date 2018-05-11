В компании Dodge показали новый автомобиль, который предназначен для службы в полиции и создавался на базе внедорожника Durango.
Внедорожник Dodge Durango превратили в полицейский автомобиль
11.05.2018 12:24
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Новинка была модернизирована и получила некоторое дополнительное специальное оборудование.
Дорожный просвет машины составляет 206 мм, а в списке оснащенности будет камера заднего вида, малсянный радиатор, очень мощный водяной насос, а также трёхзонный климат-контроль.
В движение Dodge Durango Pursuit будет приводится восьмицилиндровым двигателем с рабочим объёмом цилиндров 5.7 литра.
Его мощность составит 360 л.с. при 529 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии будет предлагаться восьмискоростной автомат, который будет работать с полноприводной системой. Также для двигателя предусмотрена и девятискоростная коробка передач.
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