Внедорожник Dodge Durango превратили в полицейский автомобиль

В компании Dodge показали новый автомобиль, который предназначен для службы в полиции и создавался на базе внедорожника Durango.

Новинка была модернизирована и получила некоторое дополнительное специальное оборудование.

Дорожный просвет машины составляет 206 мм, а в списке оснащенности будет камера заднего вида, малсянный радиатор, очень мощный водяной насос, а также трёхзонный климат-контроль.

В движение Dodge Durango Pursuit будет приводится восьмицилиндровым двигателем с рабочим объёмом цилиндров 5.7 литра.

Его мощность составит 360 л.с. при 529 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии будет предлагаться восьмискоростной автомат, который будет работать с полноприводной системой. Также для двигателя предусмотрена и девятискоростная коробка передач.