Новосибирские умельцы решили к 9 мая создать свой танк из российской модели Lada Granta.
Танк из автомобиля Lada Granta собрали в Новосибирске к 9 мая
10.05.2018 19:45
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На улицах города появилась модель Lada Granta Great Patriotic War Edition.
Этот танк решили собрать двое жителей Новосибирска, а для этого они выбрали Lada Granta. Ее кузов обшили картоном, который в дальнейшем был выкрашен в зеленый цвет. На создание танка новосибирцы потратили неделю.
Снимки карбонового танка были опубликованы в паблике Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54», там же сообщили, что автомобиль на ходу.
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