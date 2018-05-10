Танк из автомобиля Lada Granta собрали в Новосибирске к 9 мая

На улицах города появилась модель Lada Granta Great Patriotic War Edition.

Этот танк решили собрать двое жителей Новосибирска, а для этого они выбрали Lada Granta. Ее кузов обшили картоном, который в дальнейшем был выкрашен в зеленый цвет. На создание танка новосибирцы потратили неделю.

Снимки карбонового танка были опубликованы в паблике Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54», там же сообщили, что автомобиль на ходу.