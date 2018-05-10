Китайская Zotye показала на фото «клона» кроссовера Roewe RX5

Китайская компания Zotye продолжает создавать автомобили, дизайн которых она «заимствует» от моделей мировых производителей, впрочем последняя новинка является исключением и не потому, что у нее оригинальный дизайн, а из-за того, что новым кроссовером становится по сути клон китайского Roewe RX5.

Производитель сегодня опубликовал официальные изображения нового кроссовера, который будет выпущен под брендом Traum, в котором уже будет третья модель — Seek 5 с дизайном Roewe RX5.

Первым автомобилем марки стал кроссовер S70, получивший «оригинальный» дизайн. Второй автомобиль уже получил внешность от Mercedes-Benz GLA.

Кроссовер Seek 5 выйдет на китайский рынок до конца года. Его длина составляет 4 771 мм, ширина – 1 859 мм, а высота –ь 1 735 мм. Расстояние между осями составит 2 800 мм.

Ожидается, что Seek 5 будет предлагаться в семиместной версии. Его линейка двигателей будет представлена полуторалитровым двигателем Mitsubishi 4A91T.

Мощность этого мотора составит 150 л.с., а в качестве трансмиссии будет работать шестискоростная механика или автомат. Система привода у кроссовера будет только на переднюю ось.