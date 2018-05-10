Китайская компания Zotye продолжает создавать автомобили, дизайн которых она «заимствует» от моделей мировых производителей, впрочем последняя новинка является исключением и не потому, что у нее оригинальный дизайн, а из-за того, что новым кроссовером становится по сути клон китайского Roewe RX5.
Китайская Zotye показала на фото «клона» кроссовера Roewe RX5
Производитель сегодня опубликовал официальные изображения нового кроссовера, который будет выпущен под брендом Traum, в котором уже будет третья модель — Seek 5 с дизайном Roewe RX5.
Первым автомобилем марки стал кроссовер S70, получивший «оригинальный» дизайн. Второй автомобиль уже получил внешность от Mercedes-Benz GLA.
Кроссовер Seek 5 выйдет на китайский рынок до конца года. Его длина составляет 4 771 мм, ширина – 1 859 мм, а высота –ь 1 735 мм. Расстояние между осями составит 2 800 мм.
Ожидается, что Seek 5 будет предлагаться в семиместной версии. Его линейка двигателей будет представлена полуторалитровым двигателем Mitsubishi 4A91T.
Мощность этого мотора составит 150 л.с., а в качестве трансмиссии будет работать шестискоростная механика или автомат. Система привода у кроссовера будет только на переднюю ось.