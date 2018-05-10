Volvo представила электромусоровоз Volvo FE Electric

Новинка оснащена электрической силовой установкой, а её вес составляет 27 тонн. Как сообщили в компании, крутящий момент установки, в составе которой два электромотора, достигает показателя 850 Нм, работая в паре с 2-скоростной коробкой передач.

Суммарная мощность электродвигателей составляет 503 л.с. Для зарядки грузовику потребуется полтора часа при условии использования быстрой зарядки.

FE Electric будут использовать в Германии для сбора мусора, а за счет своей бесшумности он будет выполнять большой объём перевозок и в ночное время.