Презентация обновленной версии седана может состояться этим летом, а пока в Сети опубликовали первые шпионские фото обновленного Hyundai Elantra, замеченного на дорогах в Корее.

В частности, фотошпионы сфотографировали модель Hyundai Avante, а именно под таким названием и продается известный в других странах Elantra.

По предварительным данным, модель получит обновленную внешность, где появятся новые фары, радиаторная решетка и бампер, а сзади у автомобиля также появится новый бампер, обновятся фонари и переместится номер с крышки багажника на бампер.

В салоне также ожидаются изменения в виде новой информационно-развлекательной системы и новых вариантов обивки.

Сообщается, что в линейке двигателей появится новый 1,6-литровый двигатель семейства Smart Stream, а также останется прежний 1.6 T-GDi (204 л.с.), 1.6 e-VGT (136 л.с.) и LPi 1.6 (120 л.с.).

Среди трансмиссий будет доступна шестискоростная механика или автомат, а также семиступенчатый робот. Для внутреннего рынка Hyundai Avante будет представлена в июне, а глобальную версию, вероятно, представят до конца года.