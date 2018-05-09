Новый кроссовер Hawtai Laville через неделю доберется до дилеров в России

Китайская марка Hawtai на российском рынке продает мало автомобилей, да и сеть компании в стране развита слабо.

Тем не менее в компании намерены улучшить свои позиции на рынке и начать продажи новой модели, которая была анонсирована осенью прошлого года, причем анонс состоялся повторно, ведь новая модель была представлена два года назад на автосалоне в Москве.

Как сообщает издание «Аторевю», уже в ближайшую неделю российские дилеры Hawtai получат первую партию кроссовера Laville.

В основе кроссовера располагается платформа модели Hyundai ix35 2010 года. Длина автомобиля составляет 4 426 мм и несмотря на использование платформы от другой модели и производителя, силовые установки будут другие.

Для российского рынка кроссовер предложат с безальтернативным полуторалитровым двигателем, оснащенным турбиной. Его мощность составит 145 л.с., а показатель крутящего момента будет 205 Нм.

Система привода будет на переднюю ось, а коробка передач – механика на пять ступеней или четырехскоростной автомат. Стоимость кроссовера с механикой составит 950 тысяч рублей, а вариант с автоматом обойдется за 1 369 000 рублей.