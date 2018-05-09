Продажи автомобилей Volvo в России в апреле выросли на 17%

Российское подразделение шведской компании обнародовало отчетные данные по продажам своих автомобилей за прошлый месяц. Так, стало известно, что продажи автомобилей Volvo в России в апреле выросли почти на 17% и составили 596 единиц.

При этом по итогам продаж за период январь-апрель этого года, наблюдается отрицательная динамика, когда дилеры компании продали 1 533 автомобиля, что на 7,8% меньше.

Наиболее востребованной моделью марки на российском рынке в апреле стал кроссовер ХС60 второй генерации, который разошелся тиражом в количестве 348 штук.

На втором месте по продажам среди авто бренда стал кроссовер ХС90 с результатом 140 проданных единиц, что на 180% больше. Третьим самым продаваемым автомобилем стал V90 Cross Country, проданных в количестве 40 штук.