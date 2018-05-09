Особая версия кроссовера Nissan Terrano Sport поступила в продажу

Компания Nissan подготовила для автомобиля Nissan Terrano, который является «близнецом» Renault Duster, новую модификацию.

Новая версия получила название Nissan Terrano Sport Edition, а отличаться от стандартной версии кроссовера она будет лишь оформлением интерьера и экстерьера.

Особая версия автомобиля создавалась для индийского рынка с целью привлечения больше клиентов, ведь продажи кроссовера снижаются.

Так, у кроссовера в особом исполнении будет черного цвета крыша, стойки и рейлинги. На колесных арках предлагают пластиковые некрашеные накладки, а в радиаторной решетке появились светодиодные дневные ходовые огни в виде галок.

Еще отличаться модель будет наклейками и в салоне предложат сидения обитые простеганной тканью. В линейке двигателей никаких изменений не произошло и вариант Nissan Terrano Sport Edition предлагают с 1,5 литровым турбированным дизельным мотором с отдачей 110 л.с., пару которому составит пятискоростная механика.

Для обычного кроссовера предлагается еще 85 и 104-сильные моторы. Стоимость спецверсии составляет 1 222 000 рупий или 1,14 миллиона рублей.