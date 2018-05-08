Кроссовер Nissan Kicks получил «футбольную» спецсерию Kicks Fan Edition

Новая спецверсия кроссовера Nissan Kicks уже стала доступна для покупки на рынке Мексики.

Особая версия автомобиля создавалась для поклонников футбола, а отличается она синим цветом кузова, при этом крыша выполнена в белом, а стойки будут в черном цвете.

В салоне также будут синие элементы. В списке оборудования кроссовера предлагаются колесные диски размером 17 дюймов, кожаный руль, парктроник, а также информационно-развлекательная система с сенсорным экраном и поддержкой смартфонов.

Под капотом Kicks Fan Edition расположится 1,6-литровый бензиновый двигатель с отдачей 118 л.с. В паре с двигателем будет работать пятискоростная механика и система привода на переднюю ось.

Стоимость кроссовера в спецверсии составляет 333 500 песо или почти 1,1 миллиона рублей. Тираж Kicks Fan Edition будет ограничен 400 экземплярами.