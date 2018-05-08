Названы самые популярные автомобили в РФ по итогам апреля 2018 года

Сегодня 8 мая АЕБ опубликовала отчетные данные по продажам новых автомобилей. На основании этих отчетных данных и был составлен рейтинг самых продаваемых автомобилей в России по итогам апреля.

В прошлом месяце российский рынок снова показал положительную динамику продаж, также увеличение продаж наблюдается и по итогам первых четырех месяцев года.

Автомобили «АвтоВАЗа» все также остаются самыми востребованными в России, а вот самой популярной модель в апреле стал Kia Rio. Автомобиль был продан в количестве 8 523 штук, а это на 5% меньше, чем годом ранее.

Следом за Kia Rio расположилась модель Lada Vesta, продажи которой в прошлом месяце выросли и составили 7 786 ед. Lada Granta с отрицательной динамикой продаж 11,5% расположилась в тройке лидеров с результатом 7 747 проданных штук.

Hyundai Solaris и Hyundai Creta оказались в первой пятерке, а вот хэтчбеку Lada Xray удалось подняться на шестую позицию и стоит отметить, что его продажи выросли на 40%, хотя два предыдущих месяца модель была в «минусе».

Также стоит отметить и Toyota Land Cruiser Prado, которому удалось ворваться в ТОП-25 самых продаваемых в России, тогда как в последний раз в рейтинг модели удалось попасть только в декабре прошлого года.