Власти США запретили новые автомобили без камер заднего вида

На территории США ввели новый запрет, в рамках которого новые автомобили должны быть оснащены в обязательном порядке камерами заднего вида.

Таким образом, каждый автомобиль в минимальной комплектации должен иметь информационно-развлекательную систему с камерой заднего вида.

Интересно, что данный запрет будет действителен не только на легковые автомобили, но и на машины массой до четырех с половиной тонн.

Стоит отметить, что рассмотрение нового закона начали еще в 2008 году. При этом его приятие отложили на несколько лет, а в 2014 году снова вернулись к этом вопросу, причем тогда было принято окончательное решение по введению запрета.

Еще несколько лет власти США дали на то, чтобы производители внедрили такую технологию в свои автомобили. Целью нового закона является повысить безопасности движения на дорогах.