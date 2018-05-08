Завод Nissan в Петербурге остановят на три недели летних каникул

Летние каникулы начнутся на производственной площадке Nissan в Петербурге с 23 июля, о чем сообщили в компании.

Конвейер на предприятии будет остановлен на три недели в период с 23 июля по 12 августа этого года.

Во время плановых летних каникул на заводе Nissan в Петербурге будут проводить работы наладке и обслуживанию оборудования, а также вести необходимые ремонтные работы.

Напомним, что 10 января на производственной площадке компании Nissan в Петербурге был собран 300 000-й автомобиль.

Такого результата удалось добиться с июня 2009 года, когда завод начал свою работу. Юбилейным автомобилем стал кроссовер Nissan X-Trail, окрашенный в оливковый цвет, в комплектации LETOP.