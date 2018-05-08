Российское подразделение китайской компании обнародовало отчетные данные по продажам своих автомобилей за прошлый месяц. Согласно опубликованным данным, российские продажи Chery выросли на 31% по итогам апреля и составили 597 штук.

С начала года дилеры компании реализовали 1 897 авто, что на 27% больше, чем за период январь-апрель 2017 года.

Самой продаваемой моделью китайской компании является кроссовер Tiggo 3, на долю которого приходится 59% от общего объёма реализованных машин.

Отмечается, что по отношению к марту текущего года наблюдается 93-процентный рост доли автомобилей, реализованных в кредит.

Наибольшей популярностью пользуется программа «Рассрочка на 36 месяцев», доля которой составляет более 50% от общего числа машин, оформленных в кредит.