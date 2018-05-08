«КамАЗ» в России увеличил производство в апреле на 8%

Российская компания сообщила, что в прошлом месяце производство грузовой техники «КамАЗ» выросло, также положительная динамика наблюдается и за период с начала года.

Так, в апреле «КамАЗ» в России увеличил производство на 8% до 3,4 тыс. ед. грузовой техники. В период январь-апрель производитель отгрузил 11,2 тыс. готовых авто, шасси, а также машинокомплектов.

Этот результат на семь процентов больше. Стоит отметить, что в прошлом году выручка компании составила 156 млрд рублей, что на 17,9% больше.