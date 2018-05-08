Nissan намерена отказаться от продажи дизельных автомобилей в ЕС‍

Популярность дизельных автомобилей с каждым годом снижается по ряду причин, начиная от «дизельного скандала» и заканчивая их запретом в некоторых странах.

В связи с такой ситуацией многие автопроизводители стараются по возможности отказываться от дизелей, к тому же некоторые заявляют и даже о возможности электрификации всего модельного ряда.

Сегодня агентство Reuters сообщает, что отказаться от дизельных двигателей намерена компания Nissan.

Причиной отказа от таких моторов в Европе является снижающаяся популярность дизельных авто и сложности в доработке моторов под новые экологические стандарты. При этом Nissan будет отказываться от дизелей постепенно.