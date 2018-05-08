Популярность дизельных автомобилей с каждым годом снижается по ряду причин, начиная от «дизельного скандала» и заканчивая их запретом в некоторых странах.
Nissan намерена отказаться от продажи дизельных автомобилей в ЕС
08.05.2018 16:10
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В связи с такой ситуацией многие автопроизводители стараются по возможности отказываться от дизелей, к тому же некоторые заявляют и даже о возможности электрификации всего модельного ряда.
Сегодня агентство Reuters сообщает, что отказаться от дизельных двигателей намерена компания Nissan.
Причиной отказа от таких моторов в Европе является снижающаяся популярность дизельных авто и сложности в доработке моторов под новые экологические стандарты. При этом Nissan будет отказываться от дизелей постепенно.
В Европе падают продажи автомобилей с дизельными двигателями
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