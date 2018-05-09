«АвтоВАЗ» рассказал о новой коробке передач для модели Lada Vesta

Отечественный автопроизводитель продолжает совершенствовать свои автомобили и на этот раз в компании доработали роботизированную коробку передач.

О доработке роботизированной коробки сообщает LadaOnline, причем отмечается, что такие трансмиссии с 1,8-литровым двигателем уже устанавливают на модель «Веста» с 19 февраля.

При этом о доработанной трансмиссии стало известно только сейчас. Теперь коробка передач стала быстрее переключаться с первой передачи на вторую.

Время переключения снизилось на 30%. Еще в трансмиссии появился «ползущий режим», когда движение машины начинается после того, как отпускаются тормоза, причем без нажатия педали газа.

Еще стал доступен «зимний режим», когда начало движения будет со второй передачи. Стоит отметить, что роботизированная трансмиссия также предлагается и для 1,6-литровых двигателей «Весты», однако о доработках в этих версиях ничего не сообщается.