Сегодня 8 мая Ассоциация европейского бизнеса опубликовала отчетные данные по продажам автомобилей на российском рынке за прошлый месяц.

Согласно отчетным данным, продажи новых легковушек и LCV в России выросли в апреле на 17,6% и составили 152 425 штук. За период январь-апрель текущего года авторынок России показал положительную динамику 20,5% до 545 345 авто.

Аналитики отмечают, что апрель стал удачным месяцем для рынка по динамике продаж. Как и ранее лидирует по продажам на рынке «АвтоВАЗ», продажи которого составили 30 712 штук, что на 17% выше.

Следом за российским автопроизводителем располагается компания KIA, которая увеличила объём своих продаж на 22% до 19 591 проданного авто.

Третий результат показала компания Hyundai. Её продажи в апреле составили 15 863 шт., что на 16% больше. Renault и Volkswagen оказались в первой пятерке с результатами 11 954 и 8 905 проданных авто.

Во второй пятерке оказались: Toyota (8774 ед., +24%), Skoda (6331 ед., +18%), Nissan (5620 ед., +14%), ГАЗ (5367 ед., +12%) и Ford (4891 ед., +21%).