Rolls-Royce представила тизер своего первого кроссовера Cullinan

Уже известно, что в основе новинки расположится сверхлегкая алюминиевая архитектура, а эта платформа в дальнейшем будет использоваться и для будущих новых моделей компании.

Что касается моторной гаммы, то она будет представлена 6,75-литровым двигателем V12 с двумя турбинами от нового Phantom.

В последнем мощность силового агрегата составляет 671 л.с. при 900 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии предлагается восьмискоростной автомат ZF, который передаст крутящий момент на обе оси.

Ранее стало известно, что первый кроссовер получит выдвигающиеся из салона сидения. Сейчас неизвестно будет ли эта опция стандартной и предусмотренной в комплектациях, либо её можно получить только за дополнительную плату.

Но, как рассказали представители компании, выдвигающиеся кожаные сидения со столиком из специального отделения в багажнике могут позволить «полюбоваться природой, либо просто сидеть и наблюдать за детьми». Cullinan появится и на российском рынке, но пока ни о сроках выхода модели, ни её предварительную стоимость не называют.