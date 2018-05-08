Российский автогигант отчитался о продажах своих автомобилей за прошлый месяц и по итогам первых четырех месяцев года.

Согласно обнародованным данным, «АвтоВАЗ» нарастил продажи LADA с января по апрель на 25,1% до 109 826 проданных авто.

В прошлом месяце компании удалось реализовать 39 712 автомобилей, что на 16,6% превышает прошлогодний показатель.

Бестселлером компании остается LADA Vesta. В апреле продажи автомобилей семейства составили 7 786 штук, что на 25,5% больше. Второй самой востребованной моделью стал хэтчбек LADA XRAY с показателем 4 309 проданных единиц, что на 39,6% больше.

Продажи LADA Largus составили 4 116 штук, причем в компании отметили, что модель укрепила свои позиции и показала рост на 66,6%, а фургонов было реализовано в количестве 721 ед., что на 17% больше.